Завершился рабочий визит Адылбека Касымалиева в Китай

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Адылбек Касымалиев провел двусторонние встречи с премьером Госсовета Китайской Народной Республики Ли Цяном

Завершился рабочий визит председателя кабинета министров-руководителя администрации президента Адылбека Касымалиева в город Тяньцзинь Китайской Народной Республики, сообщили в кабмине.

Глава кабинета министров принял участие в церемонии открытия ежегодного собрания Всемирного экономического форума «Летний Давос -2025» и выступил на панельной сессии на тему «Куда движется инициатива «Один пояс, один путь»?».

На полях форума председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев провел двусторонние встречи с премьером Госсовета Китайской Народной Республики Ли Цяном, премьер-министром Социалистической Республики Вьетнам Фам Минь Тинем, а также с руководителями ряда китайских компаний и организаций.