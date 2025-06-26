Завершился официальный визит Садыра Жапарова в Малайзию

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Стороны подписали ряд документов по развитию и провели политические и бизнес консультации

Завершился официальный визит президента Садыра Жапарова в Малайзию. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

В рамках визита прошли официальные церемонии, переговоры с руководством Малайзии, встречи с политическими и бизнес-кругами страны.

По итогам переговоров были подписаны ряд документов по развитию отношений между Кыргызстаном и Малайзией.

После чего Садыр Жапаров вернулся в Бишкек.