Садыр Жапаров провел переговоры с премьер-министром Малайзии

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Малайзийской стороне предложили построить курорты и халал-парки в Кыргызстане

Президент Садыр Жапаров сегодня в рамках официального визита в Малайзию провел переговоры с премьер-министром страны Анваром Ибрагимом.

Как сообщили в пресс-службе президента, стороны обсудили актуальные вопросы и перспективы дальнейшего развития сотрудничества между Кыргызстаном и Малайзией в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах, представляющих взаимный интерес.

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим особо подчеркнул значительно укрепившиеся двусторонние отношения между странами и предложил членам своего правительства посетить Кыргызстан, чтобы ознакомиться с возможностями для развития дальнейшего сотрудничества и познакомиться с красотами страны.

В свою очередь Садыр Жапаров выразил уверенность, что переговоры выведут дружественные и партнерские отношения между Кыргызстаном и Малайзией на новый уровень. В данном контексте он подчеркнул, что с прошлого года кыргызско-малайзийские отношения активно развиваются по различным направлениям, открываются новые сферы для сотрудничества.

Садыр Жапаров отметил, что Кыргызстан заинтересован в сотрудничестве с Малайзией в ряде перспективных сфер, к примеру, в расширении взаимного импорта и экспорта продукции, в частности в экспорте в Малайзию экологически чистой продукции Кыргызстана: мяса, меда, орехов и др. Он подчеркнул, что сотрудничество в области халал-индустрии между странами активно развивается и выразил заинтересованность в развитии взаимодействия в регулировании и сертификации халал-продукции с учетом передового опыта Малайзии.

Глава государства также предложил рассмотреть возможность строительства совместных халал-парков в Кыргызстане, отметив готовность оказать необходимое содействие со стороны государства.

Президент в своем выступлении акцентировал, что Кыргызстан занимает одно из ведущих мест на рынке гидроэнергетики Центральной Азии. Поддерживая политику Малайзии по переходу к зеленой экономике, он пригласил к участию в проектах по строительству малых и крупных ГЭС, возобновляемых энергетических станций на территории Кыргызстана. Также он выразил заинтересованность в привлечении передовых технологий Малайзии в энергетическую сферу Кыргызстана.

Садыр Жапаров пригласил малайзийскую сторону активно развивать сотрудничество в сфере туризма и предложил рассмотреть возможность строительства курортов и отелей высокого уровня по малайзийским стандартам.

Премьер-министр Анвар Ибрагим отметил значительный потенциал для дальнейшего развития кыргызско-малайзийского взаимодействия по разным направлениям, в том числе в образовании, медицине, информационных технологиях, зелёной экономике, халал-индустрии и другое. Он также подчеркнул готовность Малайзии рассмотреть возможности изучения различных инициатив и способствовать их практической реализации.

Анвар Ибрагим предложил компетентным министерствам двух стран на месте проработать конкретные механизмы и пути активизации взаимовыгодного сотрудничества.

В завершение встречи Садыр Жапаров пригласил премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима посетить Кыргызстан с государственным визитом.

Отметим, визит президента Садыра Жапарова является первым официальным визитом главы государства Кыргызской Республики в Малайзию за последние тридцать лет.

Фото пресс-службы президента