Состоялась официальная церемония встречи Садыра Жапарова с премьером Малайзии

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Главы делегаций направились в зал для переговоров

В городе Путраджая состоялась официальная церемония встречи президента Садыра Жапарова с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом.

Церемония прошла в здании офиса премьер-министра Малайзии «Пердана Путра». У главного входа президента Кыргызской Республики встретил премьер Малайзии Анвар Ибрагим. После взаимных приветствий прозвучали государственные гимны двух стран.

Командир роты Почетного караула отдал приветственный рапорт. Далее Садыр Жапаров совершил обход роты Почетного караула.

В ходе церемонии состоялось официальное представление членов делегаций двух государств. Затем Садыр Жапаров оставил запись в Книге почетных гостей офиса премьер-министра Малайзии и ознакомился с личным кабинетом главы правительства.

По завершении церемонии главы делегаций направились в зал для переговоров.