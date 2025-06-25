Ташиев потребовал от полпреда, мэров и акимов Чуйской области работать или уйти. На раздумье — 3 дня

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Где вы делаете обходы? Почему не обратили внимание на Токмок

На совещании в мэрии Токмока 24 июня председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев отчитал полномочного представителя президента в Чуйской области Каната Джумагазиева.



Ташиев раскритиковал работу Джумагазиева, что он не интересуется обстановкой в области и не выезжает с проверкой в районы.



«Я делаю обходы», - ответил Джумагазиев.

«Где вы делаете обходы? Почему не обратили внимание на Токмок, если выезжаете на места?» - спросил глава ГКНБ.



После чего он потребовал, чтобы госслужащие, которые не хотят работать, уволились.



«Постыдились бы, работать надо. Если не хотите работать — уходите! Уважаемые полпред, акимы и мэры городов Чуйской области, я даю вам 3 дня на раздумье: если не хотите работать — уходите. Если не можете, не знаете как работать — пишите заявление и уходите. Вы меня слышали? За 3 дня решайте. На ваше место придут работающие парни и девушки», - заключил глава ГКНБ.

Источник: АКИpress