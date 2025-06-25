Президент дополнительно выделил 807 млн сомов для города Нарын, - Ташиев

Бишкек, "САЯСАТ.KG". По плану на 2025 год Нарынской области было выделено 9,4 млрд сомов.

В 2025 году для Нарынской области было выделено 9,4 млрд сомов, для города Нарын дополнительно — 807 млн сомов. Об этом сообщил заместитель председателя Кабинета министров - глава ГКНБ Камчыбек Ташиев.



«По плану на 2025 год Нарынской области было выделено 9,4 млрд сомов. Буквально недавно президент дополнительно выделил еще 807 млн сомов для города Нарын. Когда такое было в истории? Когда городу выделяли 807 млн? Никогда такого не было», - сказал он.



Ташиев также обратился к мэру города Нарын и отметил, что надо исполнить поставленную задачу.

Источник: АКИpress