Депутаты ЖК считают, что министр здравоохранения должен уйти в отставку

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Министр здравоохранения Эркин Чечейбаев должен уйти в отставку.

Депутаты Жогорку Кенеша считают, что министр здравоохранения Эркин Чечейбаев должен уйти в отставку. Об этом они заявили на заседании парламентского комитета по социальной политике.

Требование связано с плохой работой ГП «Кыргызфармация». Нардепы отметили, что из 60 жизненно важных лекарств для онкопациентов, заказанных в прошлом году в ноябре, ведомство к этому дню смогло поставить только четыре. При этом на заседании отсутствовали глава Минздрава, директор госпредприятия и его заместитель.

«Кто за это будет отвечать? Это даже не 10 процентов (объем доставленных лекарств)», — сказала депутат Айсулуу Мамашова.

Ее коллега Гуля Кожокулов ответила, что виноват министр, который проигнорировал серьезный вопрос.

«Он заявил, не давить на него. Говорит, это не его вопрос. Так он мне ответил. Я была вынуждена, когда больные онкологией нашли мой телефон и начали звонить, я была вынуждена поднять этот вопрос. Я звонила в ГП «Кыргызфармация» и сказала им, что больные отслеживают, когда препарат прибыл, как растамаживают, какую процедуру везде проходит. Все застопорилось на «Кыргызфармации». Зачем нам нужен промежуточный орган, который вместо того, чтобы оперативно решать вопросы наших граждан, тормозит», — подчеркнула нардеп.

Гуля Кожокулова напомнила, что ГП «Кыргызфармация», департамент лекарственных средств и медицинских изделий и Национальный центр онкологии и гематологии подчиняются Минздраву, и задалась вопросом, зачем нам министерство, которое не заботится о своих гражданах.

Миллиарды выделяются, заявки своевременно отправляются. Но почему возникает проблема (с доставкой лекарств)? Я бы на месте министра пришла бы красиво сказала: «Подаю в отставку, я не справился с задачей». Гуля Кожокулова

Парламентарий считает, что президент Садыр Жапаров в мае неслучайно объявил главе Минздрава выговор.

«Здесь многие говорят, что он блогер. Может, ему нужно поменять профессию и уйти в другую стезю? Надо поставить человека, который бился бы за каждого больного, как за родного», — отметила народная избранница.

Гуля Кожокулова также заявила, что нужно рассмотреть вопрос соответствия должности руководства «Кыргызфармации» и других департаментов.

Источник: 24.kg