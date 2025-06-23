Кулубаев: Кыргызстан обеспокоен развитием ирано-израильского конфликта

Бишкек, "САЯСАТ.KG". «Любой конфликт должен решаться только политико-дипломатическими средствами за столом переговоров»

Министр иностранных дел КР Жээнбек Кулубаев 21 июня выступил на 51-й сессии Совета министров иностранных дел Организации Исламского Сотрудничества (ОИС), которая проходит под лозунгом «ОИС в меняющемся мире». Об этом сообщили в МИД КР.

В своем выступлении министр подчеркнул, что Кыргызская Республика твердо привержена всем основополагающим принципам и целям ОИС, прежде всего, направленным на укрепление сотрудничества мусульманских государств в экономической, социальной, культурной, научной и других областях.