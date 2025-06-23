Садыр Жапаров завтра отправится в Куала-Лумпур

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Это первый официальный визит главы Кыргызстана в Малайзию за последние 30 лет

Садыр Жапаров 24-25 июня по приглашению премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима посетит с официальным визитом город Куала-Лумпур. Об этом сообщил заведующий отделом внешней политики администрации президента КР Сагынбек Абдумуталип.

«В ходе переговоров на высшем уровне будут обсуждены актуальные вопросы и перспективы дальнейшего развития сотрудничества между Кыргызской Республикой и Малайзией в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах, представляющих взаимный интерес. В рамках официального визита также запланированы встречи президента КР с руководством законодательной власти Малайзии, а также диалог с бизнес-сообществом», - отметил Сагынбек Абдумуталип.

Он также добавил, что данный визит является первым официальным визитом главы Кыргызской Республики в Малайзию за последние 30 лет.



