Тебя вообще посадить нужно, - Ташиев раскритиковал руководство айыл окмоту на Иссык-Куле

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Какие 1,5 млн сомов. Откуда ты такие цифры взял? 50 тыс. сомов уйдет. Ты бы хоть постыдился

Местные органы власти не исполняют поручения или замедляют рабочие процессы, сами ничего не инициируют, раскритиковал замглавы Кабинета министров-глава ГКНБ Камчыбек Ташиев на встрече с руководителями пансионатов и госслужащими на Иссык-Куле.



«Ждут, разинув рот, пока им не ткнут на недостатки. Это касается работы по благоустройству и развитию инфраструктуры близ пансионатов: строительство дорог и тротуаров от трассы до пансионатов, освещение, озеленение. Никаких удобств не создают. Даже внимания не обращают на проблемы», - сказал он.



Ташиев привел в пример кольцевую внутри села Сары Ой, где нет ни асфальта, ни одного дерева. Из этого треугольника дороги идут в самые богатые пансионаты. «Почему сами не благоустраиваете? Местные власти сами все должны делать. Бюджет села составляет 153 млн сомов. Сколько средств нужно для благоустройства кольцевой, посадить цветы, деревья и сделать ее красивой?» - спросил он у представителя айыл окмоту.



1,5 млн сомов, ответил чиновник.



«Какие 1,5 млн сомов. Откуда ты такие цифры взял? 50 тыс. сомов уйдет. Ты бы хоть постыдился. А ты про 1,5 млн сомов говоришь. Что за руководитель ты? Значит, не хозяйственник, даже представления не имеет. Таких нужно увольнять. Тебя вообще посадить нужно, если а растрате 1,5 млн сомов народа говоришь. Нужны люди, которые будут выворачиваться на изнанку, чтобы сделать хорошее для народа, государства», - сделал замечание глава ГКНБ.



Глава айыл окмоту айыльного аймака Шайыбек-Ата Иссык-Кульского района является Абдырахманов Уланбек Кадыркулович.

