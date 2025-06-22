Сотрудник ГКНБ взял себе 27 га земли вокруг Чоплон-Аты, - Ташиев

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Наш сотрудник, работавший тут, потом в Караколе, куда бы не переводился строил кафе и самсакану.

Больше всего нарушений земельного законодательства наблюдается в Иссык-Кульском районе, отметил председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев 21 июня на совещании с руководителями пансионатов и местными органами власти.



«Наш сотрудник, работавший тут, потом в Караколе, куда бы не переводился строил кафе и самсакану. При проверке выявили, что он вокруг Чолпон-Аты взял себе 27 га земли», - рассказал он.



Возможно, среди тех, кто ставил подписи в документах есть и заместитель начальника местного кадастра, предположил глава ГКНБ.



Ташиев призвал айыл окмоту не раздавать земли, возвращенные государству, налево и направо. Если даже распределяете земли, то это должно быть целенаправленно, то есть по назначению должны земли использоваться, сообщил он.



«Если примите плохое решение, в любом случае в один день это будет выявлено. Я никого не пугаю. Я советую работать честно. Если в прошлом допустили ошибку, придите в ГКНБ с признанкой, то вам помогу. А если будете сидеть, тихонечко отдав участок, мы когда-нибудь все равно выявим. Поэтому будьте осторожны», - обратился он к госслужащим.

Источник: АКИpress

