Ташиев поручил проверить работу замначальника иссык-кульского кадастра, работающего в системе 25 лет

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Смотрю на вас и уже подозрения у меня появились. У меня наметанный глаз, сразу выявляю.

Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев в ходе совещания с руководителями пансионатов в Иссык-Кульском районе поручил местному управлению ГКНБ проверить деятельность заместителя начальника иссык-кульского управления Госагентство по земельным ресурсам, кадастру, геодезии и картографии Нурбека Сакыева.



«Смотрю на вас и уже подозрения у меня появились. У меня наметанный глаз, сразу выявляю. Если вы не огорчитесь, то мы проверим вашу работу за 25 лет, которые вы работаете в этой системе. Если нарушения законов будут выявлены, не обидитесь? Вы верите в себя?», - обратился он к чиновнику.



Не дай Бог, ответил замначальника.



«Всю деятельность проверьте, какие решения он принимал, какие подписывал документы по выделенным участкам, законно или незаконно. Отдельный доклад подготовьте и потом я приму решение», - поручил Ташиев своему подчиненному.



Он отметил, что больше всего нарушений земельного законодательства наблюдается в Иссык-Кульском районе.



Сакыев сообщил, что работает на должности замначальника 1 год, до этого работал инспектором иссык-кульского управления кадастра.

