Кадровые перестановки в ГИК: Кубатбек Оморов — первый зам, Асылгуль Сыдыкова — зампред

Бишкек, "САЯСАТ.KG". В тот же день прекращены полномочия Кубатбека Оморова в должности заместителя председателя правления.

В ОАО «Государственная ипотечная компания» произошли изменения в руководящем составе. Согласно официальному уведомлению, 16 июня 2025 года состоялось заседание совета директоров компании в Бишкеке, на котором были приняты кадровые решения.

Первый заместитель председателя правления Тилек Джеембаев был освобожден от занимаемой должности досрочно, с 16 июня. В тот же день прекращены полномочия Кубатбека Оморова в должности заместителя председателя правления. При этом с 17 июня он назначен первым заместителем председателя сроком на один год.

Также с 17 июня на должность заместителя председателя правления сроком на один год была избрана Асылгуль Сыдыкова.

Источник: economist.kg