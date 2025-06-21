Стало известно, насколько Камбар-Атинская ГЭС будет мощнее Токтогульской

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Депутаты также побывали на ОАО "Электрические станции" в Кара-Куле.

Депутатам Жогорку Кенеша рассказали, насколько Камбар-Атинская ГЭС будет мощнее Токтогульской.

Парламентская группа "Мекенчил" в рамках выездного заседания ознакомилась с ходом подготовительных работ по строительству гидроэлектростанции "Камбар-Ата 1" и деятельностью "Камбар-Ата 2", сообщили в ЖК.

"Камбар-Атинская ГЭС-1 сможет вырабатывать 5,6 миллиарда киловатт-часов в год. Ее мощность составит 1 860 мегаватт — это на 700 тысяч киловатт-часов больше, чем у действующей Токтогульской ГЭС", — объяснили в парламенте.

По предварительным расчетам, высота плотины на "Камбар-Ата 1" достигнет 256 метров, а объем сбора воды превысит 5,4 миллиарда кубометров. ГЭС "Камбар-Ата 2" с начала года выработала почти 293 миллиона киловатт-часов, а в водохранилище сейчас находится около 21 миллиона кубометров воды.

"Кыргызстан, как страна с высоким гидроэнергетическим потенциалом, должен развивать энергетическую сферу и устранить дефицит электроэнергии за счет эффективного использования водных ресурсов", — отметили парламентарии.

Депутаты также побывали на ОАО "Электрические станции" в Кара-Куле.

Источник: Спутник