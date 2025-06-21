Москва ответила на инициативу Темира Сариева об особом статусе для граждан КР

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Войну вели все республики СССР.
Первый зампред комитета Госдумы РФ по делам СНГ Константин Затулин заявил, что Кыргызстан уже обладает особым статусом благодаря членству в Евразийском экономическом союзе. Об этом он сообщил в комментарии RTVI, отвечая на выступление главы Торгово-промышленной палаты КР Темира Сариева, который призвал придать кыргызстанцам особый статус в России.
По словам Затулина, в рамках ЕАЭС граждане КР уже пользуются особыми правами — это касается безвизового пребывания, свободного трудоустройства и отсутствия необходимости оформлять патенты.
«В России находится значительная группа граждан КР. В рамках союза им предоставлены особые права на перемещение и работу», — отметил депутат. При этом слова Сариева о поддержке РФ в Российско-украинском конфликте Затулин назвал неожиданными.
Касаясь идеи «особого народа», Затулин напомнил, что все граждане РФ равны независимо от национальности.
«Да, русские упомянуты в Конституции как государствообразующий народ, но это не дает никаких особых прав — ни двойных пенсий, ни зарплат», — пояснил он.
Позицию поддержал и глава думского комитета по делам СНГ Леонид Калашников. В интервью «Ленте.ру» он заявил, что участие в Великой Отечественной войне не может быть основанием для отдельного особого статуса.
«Войну вели все республики СССР. Особый статус предполагает особую конфигурацию того или иного сотрудничества. Например, союзное государство, тогда и особый статус», — сказал Калашников. — Если, например, Кыргызстан, Казахстан и беларусь в своих конституциях обозначают русский язык как язык общенационального общения или деловой язык, то и мы идем навстречу в наших решениях и учитываем это в отличие, например, от тех стран, с которыми у нас тоже хорошие отношения, но у них нет этой оговорки».
Напомним, 18 июня глава Торгово-промышленной палаты КР Темир Сариев в рамках бизнес-диалога «Россия — Кыргызстан» на ПМЭФ‑2025 заявил: «Мы хотим, чтобы Кыргызстан и кыргызский народ имели особый статус в РФ, потому что в самое тяжелое время мы были с вами». В частности, он напомнил о подвиге Панфиловской дивизии и подчеркнул, что «именно КР первой выразила поддержку РФ в начале войны с Украиной».
Источник: economist.kg