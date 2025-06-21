Эдиль Байсалов принял посла Украины Валерия Жовтенко. О чем говорили? Узнать больше: https://vesti.kg/politika/item/140203-edil-bajsalov-prinyal-posla-ukrainy-valeriya-zhovtenko-o-chem-govorili.html - Эдиль Байсалов принял посла Украины Валерия Жовтенко

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Дипломат выразил благодарность кыргызской стороне за конструктивный диалог и поддержку
Заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов принял посла Украины в Кыргызской Республике Валерия Жовтенко.
По информации пресс-службы МИД, стороны обсудили текущее состояние и перспективы кыргызско-украинского сотрудничества, а также обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.
Эдиль Байсалов подчеркнул приверженность Кыргызской Республики основополагающим принципам Устава Организации Объединенных Наций и международного права, а также выразил надежду на укрепление гуманитарных, культурных и образовательных связей между двумя странами.
Посол Валерий Жовтенко выразил благодарность кыргызской стороне за конструктивный диалог и поддержку, отметив заинтересованность в активизации двустороннего сотрудничества.