Кыргызстан и Беларусь активизируют межпарламентское сотрудничество

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Эрбол Султанбаев подчеркнул важность развития межпарламентских связей как важного элемента народной дипломатии.

В Минске состоялась встреча чрезвычайного и полномочного посла Кыргызской Республики в Республике Беларусь Эрбола Султанбаева с председателем Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Натальей Кочановой. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

По ее данным, стороны отметили активизацию кыргызско-белорусского взаимодействия на всех направлениях двустороннего сотрудничества, в том числе в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Эрбол Султанбаев подчеркнул важность развития межпарламентских связей как важного элемента народной дипломатии. В данном контексте было предложено рассмотреть возможность проведения форума регионов Кыргызстана и Беларуси.

Со своей стороны, председатель парламента Беларуси поддержала предложение по расширению межрегиональных контактов, учитывая, что Совет Республики является органом территориального представительства.

В ходе встречи также отдельное внимание было уделено реализации совместных кооперационных проектов в сельском хозяйстве и промышленности.