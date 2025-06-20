Владимир Путин планирует посетить Кыргызстан в 2025 году

Бишкек, "САЯСАТ.KG". «Петербург находится в авангарде двустороннего диалога»

В рамках ПМЭФ губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов провел встречу с первым зампредом кабмина КР Данияром Амангельдиевым. Стороны обсудили расширение экономических, гуманитарных и образовательных связей между Петербургом и Кыргызстаном.

Одним из ключевых акцентов встречи стало заявление о предстоящем визите президента России Владимира Путина в Кыргызстан в 2025 году. Александр Беглов подчеркнул, что этому способствует устойчивый диалог между лидерами двух стран, отмечает пресс-служба администрации города.

«Петербург находится в авангарде двустороннего диалога», — добавил он.

Беглов напомнил, что Петербург активно взаимодействует с Бишкеком и городом Ош, с которым связывают 20 лет побратимских отношений. В апреле в Санкт-Петербурге прошло очередное заседание межправительственной комиссии, где обсуждалось развитие торгово-экономических связей. В 2024 году товарооборот между Петербургом и Кыргызстаном превысил $276 млн, увеличившись на 6%.

Источник: economist.kg