В Кыргызстане создали новое госучреждение «Е-Дипломат»

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Указ вступает в силу с момента официального опубликования.
Президент КР Садыр Жапаров подписал указ о создании государственного учреждения «Е-Дипломат» при Министерстве иностранных дел республики.
Решение направлено на оптимизацию системы государственного управления в сфере внешней миграции, а также улучшение качества предоставляемых услуг по визовым и разрешительным процедурам.
Согласно указу, новое учреждение будет функционировать за счет средств специального счета МИД КР. Кабмин обязан в течение месяца:
- привести свои решения в соответствие с указом;
- утвердить положение о новом учреждении и определить его штатную численность;
- увеличить штат МИД на 40 единиц;
- принять иные меры, вытекающие из указа.
Контроль за реализацией возложен на соответствующее управление администрации президента. Указ вступает в силу с момента официального опубликования.