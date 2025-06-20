В Кыргызстане создали новое госучреждение «Е-Дипломат»

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Указ вступает в силу с момента официального опубликования.

Президент КР Садыр Жапаров подписал указ о создании государственного учреждения «Е-Дипломат» при Министерстве иностранных дел республики.

Решение направлено на оптимизацию системы государственного управления в сфере внешней миграции, а также улучшение качества предоставляемых услуг по визовым и разрешительным процедурам.

Согласно указу, новое учреждение будет функционировать за счет средств специального счета МИД КР. Кабмин обязан в течение месяца:

привести свои решения в соответствие с указом;

утвердить положение о новом учреждении и определить его штатную численность;

увеличить штат МИД на 40 единиц;

принять иные меры, вытекающие из указа.

Контроль за реализацией возложен на соответствующее управление администрации президента. Указ вступает в силу с момента официального опубликования.