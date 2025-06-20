Жаныбек Кыдыкбаев: Нужно всех кыргызстанцев проверить на наркотики. И даже госслужащих

Бишкек, "САЯСАТ.KG". «Кому мы оставим государство, наркоманам?!»

Депутат Жаныбек Кыдыкбаев предложил проверить всех кыргызстанцев на употребление наркотиков. Об этом он заявил на заседании фракции «Ата-Журт Кыргызстан» в Жогорку Кенеше.



«Сейчас все больше употребляют синтетические наркотики. Нужна лаборатория, чтобы проверить каждого гражданина. И даже госслужащих. Употребляют наркотики, запивают алкоголем. Молодежь испортилась. Кому мы оставим государство, наркоманам?!» - возмутился Кыдыкбаев.



В ответ министр здравоохранения Эркин Чечейбаев сообщил о проекте анализа сточных вод школ страны.



«Если проанализировать, будет понятно, есть ли там следы синтетических наркотиков. Если в какой школе обнаружат – вместе с МВД будут там проверять», - сказал чиновник.

Источник: vesti.kg