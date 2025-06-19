«Не надо рассчитывать на жалость»: Байсалов — о «молочных реках» ЕАЭС, Сариеве и особом статусе в РФ

Бишкек, "САЯСАТ.KG". «Дожили до абсурдных планов обхода «союзного» Казахстана через Астрахань»

Замглавы кабмина КР Эдиль Байсалов прокомментировал инициативу главы Торгово-промышленной палаты Кыргызстана Темира Сариева о придании кыргызстанцам «особого статуса» в России.

В своем посте на платформе X (бывший Twitter) Байсалов заявил, что реальный «особый статус» Кыргызстана должен вытекать из членства в Евразийском экономическом союзе, а не из исторических заслуг во Второй мировой войне.

«Конечно, у нашего народа есть особый статус. Но вовсе не из-за участия в войне 1941–1945 годов, где сражались и другие народы. Он исходит из нашего участия в ЕАЭС, куда нас при Атамбаеве и Сариеве поспешно, без надлежащих гарантий, присоединили под обещания «молочных рек» и «кисельных берегов», — написал Байсалов.

По его словам, после вступления в ЕАЭС Кыргызстан так и не получил равного доступа ни к рынкам труда, ни к сбыту товаров.

«Дожили до абсурдных планов обхода «союзного» Казахстана через Астрахань», — добавил он.

Байсалов подчеркнул, что республика приняла на себя обременительные обязательства, несмотря на статус самой бедной страны в союзе.

«В общем, уважаемый Темир Аргембаевич, не стоит быть наивными и рассчитывать на чью то жалость и симпатии, тем более, припоминая заслуги, мол, «деды воевали». Надо жестко отстаивать букву и дух союзных документов», — резюмировал зампред кабмина.