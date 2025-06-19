Президент просил. ЖК без обсуждения одобрил создание финансового центра в Тамчи

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Говорил, что документ очень необходим для улучшения инвестиционного климата и развития экономики страны.

Депутаты Жогорку Кенеша без обсуждения поддержали создание специальной финансовой инвестиционной территории «Тамчи» с особым правовым режимом и статусом.

Нардеп Камила Талиева напомнила, что накануне президент Садыр Жапаров лично просил их принять этот законопроект.

«Говорил, что документ очень необходим для улучшения инвестиционного климата и развития экономики страны. Поэтому прошу принять его без вопросов сразу в трех чтениях», — сказала она.

Коллеги поддержали ее.

Напомним, комментируя законопроект, депутат Дастан Бекешев отмечал, что это «будет что-то вроде офшорной зоны, где можно обмениваться криптовалютой, вкладываться в ценные бумаги». Там будет другое налогообложение, банковское законодательство тоже будет иным. Финансовый центр будет создан за счет республиканского бюджета. Счетная палата не сможет проводить проверки в нем.