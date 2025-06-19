Садыр Жапаров принял секретарей Советов безопасности государств-членов ОДКБ

Садыр Жапаров: Терроризм – это угроза, требующая коллективных действий и нестандартных подходов в борьбе с ней.

Президент Садыр Жапаров 19 июня встретился с секретарями Советов безопасности государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности и секретарями Советов безопасности формата «Центральная Азия – Россия» в городе Чолпон-Ата. Об этом сообщает пресс-служба президента.



Глава государства подчеркнул, что современная международная повестка характеризуется сложными и неоднозначными тенденциями. В этом контексте важно продолжать мониторинг ситуации в Афганистане.



Говоря о координации усилий, Садыр Жапаров отметил, что терроризм – это угроза, требующая коллективных действий и нестандартных подходов в борьбе с ней. А также с распространением экстремистских идеологий, незаконным оборотом наркотиков и деятельностью транснациональной организованной преступности.



«Важно внимательно и трезво оценивать складывающуюся обстановку и принимать совместные упредительные меры, направленные на укрепление стабильности в регионе. Очевидно, что эффективное, комплексное и системное решение вопросов обеспечения безопасности положительно скажется на росте качества жизни населения наших стран», - сказал президент.



Секретари Советов безопасности, в свою очередь, подчеркнули важность совместного противодействия современным угрозам, в том числе терроризму, экстремизму и киберпреступности.



В завершение Садыр Жапаров поблагодарил секретарей Советов безопасности за конструктивную совместную работу во благо обеспечения коллективной безопасности.

