Сработала автоматика. Замминистра энергетики о причинах блэкаута

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Вчерашняя и сегодняшняя ситуация показывает существующий кризис в энергосекторе.

На заседании Жогорку Кенеша депутат Дастан Бекешев поинтересовался причинами массового отключения электричества в Чуйской области и Бишкеке.

Он отметил, что вчерашняя и сегодняшняя ситуация показывает существующий кризис в энергосекторе.

Заместитель министра энергетики Насипбек Керимов ответил, что сработала автоматика и произошло каскадное отключение.

«Свет вчера отключался на 20 минут. Согласно оперативной информации, сработала автоматика. Поэтому было каскадное отключение. Для поэтапного подключения потребителей потребовалось время. Никакая техника не выходила из строя, не сгорела, сработала лишь автоматика. Перегруза тоже не было, точную причину мы пока не знаем», — сказал он.

Накануне из-за аварии столица и Чуйская область остались без электричества. Блэкаут произошел в 13.21.

Источник: 24.kg