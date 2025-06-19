Садыр Жапаров поприветствовал участников конференции ОДКБ

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Кибератаки не знают границ, атака на одну страну может также дестабилизировать инфраструктуру её союзников.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров обратился к участникам первой Международной конференции ОДКБ по кибербезопасности, которая проходит на Иссык-Куле, подчеркнув необходимость объединения усилий государств участников для создания надёжного "кибер щита" и выработки скоординированных подходов к защите цифрового пространства на фоне стремительных технологических вызовов. Ниже приводим текст послания:

"Уважаемые участники конференции!

Рад приветствовать вас на данном историческом событии, первой Международной конференции Организации Договора о коллективной безопасности, посвящённой вопросам кибербезопасности.

Организация Договора о коллективной безопасности традиционно фокусировалась на военных, политических и антитеррористических аспектах сотрудничества.

Однако, современные реалии, стремительное технологическое преобразование мира, развитие интернет технологий, искусственного интеллекта, работа с большими данными и облачными технологиями, требуют от нас нового взгляда: киберпространство стало полноценным театром потенциальных конфликтов.

Кибератаки становятся всё более изощрёнными и системными, они используются как инструмент внешнего давления, подрыва доверия к институтам государства, нарушения экономической и социальной стабильности.

Особое внимание, на мой взгляд, заслуживает вопрос взаимодействия кибербезопасности и искусственного интеллекта. Развитие технологий основанных на искусственном интеллекте значительно повысили риски появления новых видов киберугроз, которые способны действовать автономно, адаптивно и скрытно.

Данные обстоятельства требуют нашего незамедлительного совместного ответа, мы обязаны не просто реагировать на возникающие вызовы, а работать на опережение - разрабатывать новые подходы к обеспечению цифровой безопасности с учётом перспектив развития технологий.

Сегодня уже недостаточно защищать существующую инфраструктуру - необходимо создавать безопасную цифровую среду будущего.

Кибератаки не знают границ, атака на одну страну может также дестабилизировать инфраструктуру её союзников. Одиночные усилия в защите киберпространства недостаточны, ни одно государство не может в полной мере противостоять высокоорганизованным группам злоумышленников без международного обмена информацией, технологий и аналитики.

Сегодняшнее событие знаменует собой новый этап в укреплении нашего взаимодействия в условиях стремительного развития цифрового мира и демонстрирует нашу общую готовность вырабатывать скоординированные подходы к защите цифрового пространства государств - участников ОДКБ.

Кибербезопасность перестала быть исключительно внутренним делом каждого государства. Мы придаем особое значение укреплению партнёрских связей в рамках ОДКБ, расширению практики совместных учений, созданию механизмов оперативного обмена информацией и выработке единых стандартов реагирования на киберинциденты.

Ранее, мы приняли Устав Организации Договора о коллективной безопасности, в рамках которого страны участники решили принимать совместные меры к формированию действенной системы коллективной безопасности, обеспечивающей коллективную защиту в случае возникновения угрозы безопасности, стабильности, территориальной целостности и суверенитету.

Уважаемые коллеги!

В основе ОДКБ лежит принцип коллективной безопасности. В условиях цифровой трансформации этот принцип должен получить новое практическое измерение: угроза одному государству - это вызов всем странам Организации.

Соответственно, защита одного - это защита каждого, а вместе - это залог устойчивости и суверенитета всего региона.

Важно подчеркнуть: цифровой суверенитет государств-участников ОДКБ должен быть неотъемлемой частью нашей общей архитектуры безопасности.

Мы должны совместно вырабатывать подходы к защите критической информационной инфраструктуры, обеспечению устойчивости национальных систем управления, защите персональных данных граждан.

Уверен, что данная конференция станет началом системного диалога и практического взаимодействия наших стран в сфере кибербезопасности.

Именно объединяя усилия, мы сможем выстроить надёжный киберщит, который будет эффективно противостоять угрозам завтрашнего дня.

Кыргызская Республика готова вносить активный вклад в эту работу и поддерживать инициативы, направленные на создание единого безопасного цифрового пространства в зоне ответственности ОДКБ.

Сегодня, как никогда, актуальны слова: "Без единства нет безопасности". И в киберпространстве это звучит особенно остро", - говорится в обращении главы государства.