Спикер ЖК заступился за милицию

Бишкек, "САЯСАТ.KG". «Мы все вместе, не только милиция, но и родители, должны бороться с этим»

Огорчают ужасные случаи, происходящие в обществе. Такого не должно быть в современном мире, сказал спикер Жогорку Кенеша Нурланбек Тургунбек уулу 19 июня на заседании Жогорку Кенеша.



«Мы все вместе, не только милиция, но и родители, должны бороться с этим», - сказал он.



Спикер прокомментировал выступление депутатов относительно случаев смерти и насилия в отношении детей.



«Мы должны быть далеки от однобоких мнений о том, что милиция не работает и не бережет народ. Милиция сегодня намного лучше работает в силу новых технологий, навыков. МВД прилагает усилия и старается лучше работать. Наша милиция идет к тому, чтобы о ней говорили: «Моя милиция меня бережет». Да, милиция не успевает все делать. Да, она должна работать еще лучше. Но из-за ряда случаев не нужно негативно и односторонне давать оценку. Ведь благодаря работе милиции сокращается количество преступлений», - отметил спикер.

Источник: АКИpress

