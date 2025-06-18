Парламент избрал 11 членов Совета по делам правосудия. Фамилии

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Парламент утвердил голосование и принял соответствующее постановление об итогах выборов.

Жогорку Кенеш 18 июня рассмотрел вопрос об утверждении состава Совета по делам правосудия.



В частности, рассмотрены следующие кандидатуры:



Бакыт Кыдыралиевой, представленной президентом;

судей Мукамбета Касымалиева, Нургул Асановой, Диляры Арстанбаевой, Айбека Молдакунова, Эльмиры Барыктабасовой, Санжара Чотонова, Айжан Рыскуловой, Гульназ Кадыровой, избранных Советом судей;

депутата Балбака Тулобаева, представленного парламентской фракцией «Ынтымак»;

Эрлана Базарбаева, Акыйката Каримова, Гулжан Кошоковой, представленных юридической общественностью.

По кандидатам прошло тайное голосование:



- Кыдыралиева прошла в состав совета;



- Тулобаев прошел в состав совета;



- Касымалиев, Асанова, Арстанбаева, Молдакунов, Барктабасова, Чотонов, Рыскулова, Кадырова прошли в состав совета;



- Кошокова не набрала необходимое количество голосов. Базарбаев, Каримов прошли во второй тур с голосами 31 и 33. В третий тур прошел Каримов.



Справочно: Кандидату в третьем туре нужно набрать 46 голосов депутатов, чтобы пройти в состав совета о делам правосудия. Если он не наберет эти голоса, то выборы пройдут через 15 дней и участием других кандидатов.



В третьем туре Каримов набрал 50 голосов и прошел в состав совета.



Парламент утвердил голосование и принял соответствующее постановление об итогах выборов.