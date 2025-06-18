Ни для кого не будет пощады, - Садыр Жапаров предупредил новых министров

Бишкек, "САЯСАТ.KG". «Ни для кого не будет пощады. Сделайте выводы и начинайте работать»

Если новые министры будут заниматься неправильными вещами, будут приняты меры. Об этом сказал президент Садыр Жапаров 18 июня на заседании парламента.



«Ни для кого не будет пощады. Сделайте выводы и начинайте работать», - сказал он.



Сегодня на заседании семь министров принесли присягу.



«В министерствах, куда вы направляетесь, много работы. Мы назначили вас министрами, веря, что у вас есть силы, ум. Вы принесли присягу перед депутатами и народом. Нельзя забывать об этой присяге», - сказал президент.



Он отметил, что если министры будут хорошо работать, население будет поддерживать. «Если вы пришли с другими мыслями, думаете только о своих интересах и будете замешаны в коррупции, тогда вы будете опозорены перед народом, о вас и ваших родственниках останутся только плохие слова», - предупредил он.

Источник: АКИpress

