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Политика
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У министра обороны новый заместитель

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Указ о назначении подписал президент

Азамат Ыштыбаев назначен заместителем министра обороны КР по цифровому развитию.

Соответствующее распоряжение подписал президент Садыр Жапаров, сообщили в пресс-службе главы государства.


 

           