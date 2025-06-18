У министра обороны новый заместитель

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Указ о назначении подписал президент
Азамат Ыштыбаев назначен заместителем министра обороны КР по цифровому развитию.
Соответствующее распоряжение подписал президент Садыр Жапаров, сообщили в пресс-службе главы государства.
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Бишкек, "САЯСАТ.KG". Указ о назначении подписал президент
Азамат Ыштыбаев назначен заместителем министра обороны КР по цифровому развитию.
Соответствующее распоряжение подписал президент Садыр Жапаров, сообщили в пресс-службе главы государства.