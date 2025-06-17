Посол Айбек Молдогазиев вручил верительные грамоты президенту США

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Айбек Молдогазиев назначен на должность посла КР в США 26 декабря 2024 года.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики в США Айбек Молдогазиев вручил верительные грамоты президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу. Об этом сообщил МИД КР.

По его данным, в ходе краткой беседы посол передал слова приветствия от президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова и выразил готовность к дальнейшему развитию кыргызско-американского сотрудничества по направлениям, представляющим взаимный интерес.

Дональд Трамп отметил намерение продвигать общую повестку дня, а также углублять крепкие и прочные дружеские отношения между странами.

Подтвержден настрой на продолжение конструктивного диалога по широкому спектру двустороннего взаимодействия.

Айбек Молдогазиев назначен на должность посла КР в США 26 декабря 2024 года.