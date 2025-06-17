Кабмин увеличивает численность сотрудников Министерства иностранных дел

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Сейчас в ведомстве работают около 464 человек

Кабинет министров увеличивает численность сотрудников Министерства иностранных дел. Постановление подписал председатель кабмина Адылбек Касымалиев.

Отмечается, что это связано с открытием посольства Кыргызстана в Эфиопии.

На сегодняшний день численность штатных сотрудников МИД составляет 463,5 единицы, из них: в центральном аппарате — 207, в региональных отделениях — 11, за рубежом — 245,5.

Планируется ежегодное увеличение численности на две единицы, и к 2033 году она достигнет 479,5, из которых: в центральном аппарате — 207, в региональных отделениях — 11, за рубежом — 261,5.