В Бишкеке и Оше начнется оценка кадастровой стоимости недвижимости. Указ подписал Садыр Жапаров

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Указ подписал президент Садыр Жапаров.

На территориях городов Бишкек и Ош будет реализован пилотный проект по определению кадастровой стоимости недвижимого имущества. Указ подписал президент Садыр Жапаров.



Документ принят в целях оперативной реализации проектов, направленных на улучшение инфраструктуры городов, а также упрощение процедуры определения стоимости объектов недвижимости. Согласно указу, пилотный проект будет реализован до 31 декабря 2025 года.



Государственному агентству по земельным ресурсам, кадастру, геодезии и картографии поручено осуществить определение кадастровой стоимости недвижимого имущества в Бишкеке и Оше.



Кабинету министров поручено, в случае положительных результатов пилотного проекта, разработать в установленном порядке проекты нормативных правовых актов, предусматривающих внедрение системы государственной кадастровой оценки недвижимости по всей республике.



Мэриям городов Бишкек и Ош предписано использовать кадастровую стоимость при выкупе (изъятии) объектов недвижимости для строительства социальных и инфраструктурных объектов.



Указ вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.

