Садыр Жапаров и Си Цзиньпин обсудили двухстороннее сотрудничество и подписали ряд документов. Список

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Мы искренне ценим достигнутый уровень всеобъемлющего стратегического партнерства, основанного на взаимном уважении, равноправии и добрососедстве

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров сегодня, 17 июня, в рамках рабочего визита в Казахстан, встретился с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпинем на полях саммита «Центральная Азия – Китай», в Астане.

Главы двух государств провели широкий обмен мнениями о состоянии и перспективах кыргызско-китайских отношений, углублении всестороннего и всеобъемлющего стратегического сотрудничества.

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, приветствуя президента Садыра Жапарова, отметил, что китайская сторона высоко ценит и поддерживает все усилия и стремления Кыргызской Республики, направленные на укрепление государственного суверенитета, наращивание собственного потенциала, обеспечение устойчивого социально-экономического развития и улучшение благосостояния народа.

В свою очередь, президент Садыр Жапаров подчеркнул, что Кыргызская Республика придает особое значение отношениям с Китайской Народной Республикой.

«Мы искренне ценим достигнутый уровень всеобъемлющего стратегического партнерства, основанного на взаимном уважении, равноправии и добрососедстве», - сказал президент Кыргызстана. Он подчеркнул, что государственный визит в Китай в феврале 2025 года стал важной вехой в истории двусторонних отношений. Был подписан целый ряд важных соглашений, которые уже начали приносить результаты.

Президент акцентировал, что Китай является одним из главных инвестиционных партнеров Кыргызстана. Он, с удовлетворением, отметил начало строительства железной дороги «Китай-Кыргызстан-Узбекистан».

Затрагивая тему многостороннего сотрудничества, президент подчеркнул плодотворное взаимодействие двух стран во многих международных площадках.

Стороны подтвердили свою приверженность дальнейшему укреплению кыргызско-китайского стратегического партнерства, подчеркнув важность взаимного доверия, уважения и совместных усилий на благо народов двух стран.

Так, по итогам встречи подписан ряд документов:

- Обменное письмо между Кабинетом Министров Кыргызской Республики и Правительством Китайской Народной Республики о реализации проекта «Обеспечение специализированной техникой подразделения Службы водных ресурсов Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики»;

- Меморандум о взаимопонимании между Министерством цифрового развития и инновационных технологий Кыргызской Республики и Государственным комитетом по развитию и реформам Китайской Народной Республики о совместном создании Центра сотрудничества по применению искусственного интеллекта между Китаем – государством Шанхайской организации сотрудничества (Кыргызская Республика);

- Меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в сфере перерабатывающей промышленности между Министерством водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики и Министерством промышленности и информатизации Китайской Народной Республики;

- Соглашение о сотрудничестве в области пограничного здравоохранения и карантина между Министерством здравоохранения Кыргызской Республики и Главным таможенным управлением Китайской Народной Республики;

- Меморандум о сотрудничестве между Кыргызским национальным информационным агентством «Кабар» и Медиакорпорацией Китая;

- Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области новостей между Издательским домом «Слово Кыргызстана» Кыргызской Республики и Информационным агентством «Синьхуа» Китайской Народной Республики.