Садыр Жапаров прибыл с рабочим визитом в Астану

Бишкек, "САЯСАТ.KG". В рамках визита Садыр Жапаров проведёт встречу с председателем КНР Си Цзиньпином.

Президент Садыр Жапаров сегодня, 17 июня, прибыл с рабочим визитом в Астану для участия во втором саммите "Центральная Азия – Китай". Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

По её данным, президента встретил премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов, а также другие официальные лица.

Ожидается, что в саммите примут участие лидеры стран Центральной Азии и председатель Китайской Народной Республики.

В рамках визита Садыр Жапаров проведёт встречу с председателем КНР Си Цзиньпином.