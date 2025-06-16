ЦИК досрочно прекратил полномочия ряда депутатов местных кенешей

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Такое решение принято 16 июня на заседании комиссии.

ЦИК досрочно прекратил полномочия ряда депутатов местных кенешей и передал вакантные мандаты следующим кандидатам. Такое решение принято 16 июня на заседании комиссии.



Члены комиссии утвердили решения Жалал-Абадской, Чуйской, Московской, Ак-Суйской и Джети-Огузской территориальных избирательных комиссий.



Полномочия следующих депутатов досрочно прекращены, мандаты переданы следующим кандидатам:



Город Жалал-Абад:



Полномочия Пулатова Саиба Сабировича (депутатская фракция «Жаны Кыргызстан») прекращены. Мандат передан Узакбай уулу Беку (политическая партия «Жаны Кыргызстан»).

Онбир-Жылгинский айылный кенеш Чуйского района:



Полномочия Таалайбекова Сталбека Таалайбековича прекращены. Мандат передан Качкынбекову Байызбеку Качкынбековичу.



Ак-Суйский айылный кенеш Московского района:



Полномочия Сарбагишева Капара Бактыяровича прекращены. Мандат передан Даниярову Калмырзе Данияровичу.

Хан-Тенгринский айылный кенеш Ак-Суйского района:



Полномочия Мирбек уулу Бекжигита прекращены. Мандат передан Мустапаеву Эмилбеку.

Джаргылчакский айылный кенеш Джети-Огузского района:



Полномочия Жусупова Нурдина Мукашевича прекращены. Мандат передан Абыкеевой Бакыт Анарбековне.

