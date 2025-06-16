Бишкек, "САЯСАТ.KG". Такое решение принято 16 июня на заседании комиссии.
ЦИК досрочно прекратил полномочия ряда депутатов местных кенешей и передал вакантные мандаты следующим кандидатам. Такое решение принято 16 июня на заседании комиссии.
Члены комиссии утвердили решения Жалал-Абадской, Чуйской, Московской, Ак-Суйской и Джети-Огузской территориальных избирательных комиссий.
Полномочия следующих депутатов досрочно прекращены, мандаты переданы следующим кандидатам:
Город Жалал-Абад:
Полномочия Пулатова Саиба Сабировича (депутатская фракция «Жаны Кыргызстан») прекращены. Мандат передан Узакбай уулу Беку (политическая партия «Жаны Кыргызстан»).
Онбир-Жылгинский айылный кенеш Чуйского района:
Полномочия Таалайбекова Сталбека Таалайбековича прекращены. Мандат передан Качкынбекову Байызбеку Качкынбековичу.
Ак-Суйский айылный кенеш Московского района:
Полномочия Сарбагишева Капара Бактыяровича прекращены. Мандат передан Даниярову Калмырзе Данияровичу.
Хан-Тенгринский айылный кенеш Ак-Суйского района:
Полномочия Мирбек уулу Бекжигита прекращены. Мандат передан Мустапаеву Эмилбеку.
Джаргылчакский айылный кенеш Джети-Огузского района:
Полномочия Жусупова Нурдина Мукашевича прекращены. Мандат передан Абыкеевой Бакыт Анарбековне.