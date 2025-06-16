Садыр Жапаров примет участие в работе второго саммита «Центральная Азия — Китай»

Бишкек, "САЯСАТ.KG". В рамках рабочего визита Садыр Жапаров также встретится с председателем КНР Си Цзиньпином.

Садыр Жапаров 17 июня по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева совершит рабочий визит в Астану для участия в работе второго саммита «Центральная Азия — Китай». Об этом сообщил заведующий отделом внешней политики администрации главы КР Сагынбек Абдумуталип.

В работе саммита планируется участие глав государств Центральной Азии, а также председателя Китайской Народной Республики.

Саммит нацелен на обмен мнениями по всему спектру вопросов взаимодействия между странами Центральной Азии и Китаем.

В рамках рабочего визита Садыр Жапаров также встретится с председателем КНР Си Цзиньпином.