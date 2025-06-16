Садыр Жапаров принял посла Германии в связи с завершением ее дипломатической миссии

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Садыр Жапаров принял посла Германии в связи с завершением ее дипломатической миссии

Президент Садыр Жапаров 16 июня принял посла Германии в Кыргызстане Габриеллу Геллил в связи с завершением ее дипломатической миссии. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.



Глава государства выразил благодарность послу за значительный вклад в укрепление кыргызско-германских отношений и отметил, что за время её работы была открыта новая страница в политическом, торгово-экономическом и культурно-гуманитарном сотрудничестве между двумя странами.



Президент подчеркнул поступательное развитие двустороннего взаимодействия в сферах здравоохранения, образования и торговли, особо выделив значимость гуманитарных программ и рост деловой активности.



В свою очередь посол Германии Габриелла Геллил выразила признательность кыргызской стороне за конструктивное и плодотворное сотрудничество, отметив, что под руководством Садыра Жапарова в стране произошли позитивные изменения, заслуживающие высокой оценки. В этом контексте она подчеркнула значительный потенциал для дальнейшего расширения партнерства, в том числе в сферах туризма и образования.



В завершение встречи президент Садыр Жапаров пожелал Габриелле Геллил успехов в её дальнейшей профессиональной деятельности.