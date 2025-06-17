По итогам аудита Счетной палаты уволено 6 госслужащих. Глава Счетной палаты назвал фамилии

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Глава Счетной палаты озвучил фамилии этих сотрудников
По итогам аудита Счетной палаты к 96 госслужащим были применены дисциплинарные взыскания, а 6 — уволены. Об этом сегодня, 16 июня, рассказал председатель Счетной палаты Алмазбек Акматов на заседании Комитета ЖК по бюджету и фискальной политике.
Депутат Айбек Алтынбеков попросил озвучить фамилии 6 уволенных сотрудников.
«Из каких министерств эти 6 человек?» — спросил он.
Глава Счетной палаты озвучил фамилии этих сотрудников:
инженер Майлуу-Сууйского предприятия по теплоснабжению — Сагындыков;
главный инженер Майлуу-Сууйского предприятия по теплоснабжению — Каратаев;
директор Агентства водительского состава при Кабмине — Жокоев;
замдиректора Агентства водительского состава при Кабмине — Ишеналиев;
директор Государственного агентства по делам госслужбы и местного самоуправления — Бактияр Салиев;
в Баткенской области, айыл окмоту Самарбек — Осмонов.
Источник: Tazabek