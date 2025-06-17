По итогам аудита Счетной палаты уволено 6 госслужащих. Глава Счетной палаты назвал фамилии

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Глава Счетной палаты озвучил фамилии этих сотрудников

По итогам аудита Счетной палаты к 96 госслужащим были применены дисциплинарные взыскания, а 6 — уволены. Об этом сегодня, 16 июня, рассказал председатель Счетной палаты Алмазбек Акматов на заседании Комитета ЖК по бюджету и фискальной политике.



Депутат Айбек Алтынбеков попросил озвучить фамилии 6 уволенных сотрудников.



«Из каких министерств эти 6 человек?» — спросил он.



Глава Счетной палаты озвучил фамилии этих сотрудников:



инженер Майлуу-Сууйского предприятия по теплоснабжению — Сагындыков;

главный инженер Майлуу-Сууйского предприятия по теплоснабжению — Каратаев;

директор Агентства водительского состава при Кабмине — Жокоев;

замдиректора Агентства водительского состава при Кабмине — Ишеналиев;

директор Государственного агентства по делам госслужбы и местного самоуправления — Бактияр Салиев;

в Баткенской области, айыл окмоту Самарбек — Осмонов.

Источник: Tazabek

