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По итогам аудита Счетной палаты уволено 6 госслужащих. Глава Счетной палаты назвал фамилии

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Глава Счетной палаты озвучил фамилии этих сотрудников

По итогам аудита Счетной палаты к 96 госслужащим были применены дисциплинарные взыскания, а 6 — уволены. Об этом сегодня, 16 июня, рассказал председатель Счетной палаты Алмазбек Акматов на заседании Комитета ЖК по бюджету и фискальной политике.

Депутат Айбек Алтынбеков попросил озвучить фамилии 6 уволенных сотрудников.

«Из каких министерств эти 6 человек?» — спросил он.

Глава Счетной палаты озвучил фамилии этих сотрудников:

инженер Майлуу-Сууйского предприятия по теплоснабжению — Сагындыков;
главный инженер Майлуу-Сууйского предприятия по теплоснабжению — Каратаев;
директор Агентства водительского состава при Кабмине — Жокоев;
замдиректора Агентства водительского состава при Кабмине — Ишеналиев;
директор Государственного агентства по делам госслужбы и местного самоуправления — Бактияр Салиев;
в Баткенской области, айыл окмоту Самарбек — Осмонов.

Источник: Tazabek
 

           