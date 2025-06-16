Запрет въезда кыргызстанцев в США. МИД КР вызывает американского консула

Бишкек, "САЯСАТ.KG". От дипломата ждут официальных пояснений по ограничениям

Министерство иностранных дел Кыргызстана распространило разъяснения в связи с появившейся информацией о возможном введении США ограничений на въезд для граждан ряда стран, включая Кыргызскую Республику.

«В настоящее время в США продолжается пересмотр миграционного законодательства, направленного на обеспечение безопасности и упорядочивание въезда иностранных граждан. На данный момент официальной информации от американской стороны о введении каких-либо ограничений в отношении граждан Кыргызской Республики не поступало.

В то же время Кыргызской Республике остаётся непонятным, по каким критериям формируется перечень стран, граждане которых могут подпасть под возможные ограничения, как это было указано в публикации The Washington Post. В этой связи в Министерство иностранных дел КР будет приглашён консул Посольства США для предоставления официальных пояснений по данным вопросам», - говорится в сообщении МИД.



