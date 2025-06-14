МИД КР выражает крайнюю обеспокоенность эскалацией напряженности между Израилем и Ираном

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Соблюдать меры личной безопасности и проявлять повышенную осторожность.
Министерство иностранных дел Кыргызстана выражает крайнюю обеспокоенность эскалацией напряженности между Израилем и Ираном.
«Кыргызстан призывает обе стороны проявить максимальную сдержанность и в целях поиска мирного разрешения сложившейся ситуации воздержаться от действий, которые могут привести к дальнейшему обострению ситуации в регионе», - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.
Ранее в ведомстве сообщили, что настоятельно призывает граждан, находящихся на территории Ирана, соблюдать меры личной безопасности и проявлять повышенную осторожность.
Источник: Кабар