Не того генерала назвали Каттани

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Ну и кто у нас настоящий кыргызский Каттани?

Глава ГКНБ КР генерал-полковник Камчыбек Ташиев встретился с комиссаром итальянской полиции Коррадо Каттани. Точнее – с актёром, исполнившим когда-то главную роль в сериале "Спрут" - Микеле Плачидо. Когда-то в Кыргызстане был свой "Каттани" - Омурбек Суваналиев. Не оправдавший, увы, своего псевдонима… Может, поэтому с ним Плачидо и не встречался.

Было время, когда весь бывший Советский Союз с замиранием сердца следил за подвигами неустрашимого итальянца - борца с сицилийской мафией, которая тесно срослась с чиновниками, бизнесом и полицией. Каттани (сначала он начальник криминальной полиции в городе Трапани, потом – сотрудник спецслужб, наконец – руководитель следственной бригады в Милане) – едва ли не единственный честный полицейский во всём сериале, противостоящий коррупции и организованной преступности, рискующий собственной жизнью и жизнью своих близких…

Образ итальянского комиссара был настолько популярен, что многие кыргызстанцы в какой-то момент забыли, как на самом деле зовут Омурбека Суваналиева – генерал-майора милиции, юриста-правоведа, государственного и политического деятеля. За ним прочно закрепилось прозвище кыргызского Каттани.

Прилепилось к Суваналиеву это имя при очень интересных обстоятельствах. В 1992 году он вроде бы застал своего подчинённого в кабинете с дамой лёгкого поведения, недолго думая, избил его, был обвинён в превышении должностных полномочий и заключён под стражу. Суд Суваналиева оправдал. Вот с тех пор Омурбек Исакович почему-то и стал Каттани.

Впрочем, не совсем "почему-то". Среди его заслуг, например, то, что он в 1998 году задержал 20 вагонов с контрабандным оружием. А ещё раньше, в 1990-м, оказался единственным милиционером, решившимся пойти на переговоры с террористами, захватившими самолёт…

Его послужной список – длинный и впечатляющий. Глава управления Министерства национальной безопасности по Ошской области; начальник ГУВД Бишкека; заместитель министра внутренних дел КР; заведующий отделом обороны и безопасности администрации президента; начальник ГУВД Ошской области; депутат Жогорку Кенеша; активный оппозиционер, выступавший против СДПК и лично против Атамбаева; заместитель секретаря Совбеза. Что интересно – ни на одной должности генерал Суваналиев не засиживался. Каждый пост покидал как обиженный ребёнок: я, дескать, хотел работать, но понял, что всё бесполезно, теперь не хочу.

Всякий раз его что-то не устраивало. Не создавали ему условий, комфортных для борьбы с коррупцией и бандитизмом. Не та политика, не те подчинённые, какие-то неправильные преступники. Их, особенно крупнейших мафиози, "кыргызский Каттани" знал наперечёт. И неустанно призывал с ними бороться. Вот, например, Кольбаев – нехороший человек, криминальный авторитет международного уровня, подмявший под себя и бизнес, и чиновничий аппарат, и правоохранительные органы. "Коля-киргиз – глава криминалитета, - "открывал Америку" Суваналиев. – Сегодня идёт криминализация, криминал стремится во власть!"

С этим никто не спорил. Народ поддерживал "Каттани" и в стремлении бороться. Но кто должен бороться с захватившим страну криминалом? Чабан из отдалённого села – или всё-таки профессионал, облечённый властью и имеющий для этой борьбы все средства и полномочия?

Парадокс: как бы ни критиковал Суваналиев Атамбаева, а между ними много общего. Они оба очень обидчивы, им обоим досталось "плохое" окружение и "маленькое королевство", не дающее возможности развернуться, оба любят красиво и витиевато поговорить. Атамбаев наводнил Кыргызстан криминалом, Суваналиев очень по этому поводу переживал. Преступники размножались в геометрической прогрессии – но не с молчаливого согласия занимавшего высокие посты Суваналиева. Они размножались под его жегловские возгласы "Вор должен сидеть в тюрьме!"… Дальше возгласов дело не шло.

В 2020 году генерал Суваналиев сам себя назначил председателем ГКНБ. Этот номер у него не прошёл: чекисты взбунтовались и выпроводили самопровозглашённого начальника восвояси. На этом "кыргызский Каттани" окончательно сдулся.

Генерала Ташиева никто "Каттани" не величал. Однако сейчас даже те, кому он категорически не нравится, признают: при нём ГКНБ заработал. Камчыбек Кыдыршаевич красивым словам предпочитает реальные дела. О которых потом (именно потом, а не пиарясь заранее) охотно информирует общественность. Человек он прямолинейный и решительный. И даже когда он вежливо говорит: "Господа коррупционеры, или бросайте свою противозаконную деятельность, или пожалуйте в тюрьму", - сомнений нет: посадит. И глазом не моргнёт. И не посмотрит ни на чин, ни на звание, ни на прошлые заслуги, ни на степень родства с ним самим или президентом.

Некоторые политологи называют Ташиева "фактором борьбы с коррупцией". В этой борьбе он целенаправленно дошёл и до Коли-киргиза, долгие годы бывшего камнем преткновения для кыргызских властей.

Коррупция в Кыргызстане казалась непобедимой – Ташиев опроверг это утверждение. Вопросы государственной границы казались в принципе нерешаемыми – Ташиев их решил. Отданные когда-то земли казались безвозвратно утерянными (в частности – участок, в 1956 году отданный Узбекистану) – Ташиев их вернул.

Много говорящий Суваналиев не нравился президенту Атамбаеву. Криминал грозного противника в нём не видел, осознавая, что "борется" он лишь словесно. На Ташиева открыта настоящая охота со стороны ОПГ (в том числе и транснациональных преступных сообществ) и разномастных террористов… Он никого не боится и ни с кем не церемонится.

Ну и кто у нас настоящий кыргызский Каттани?

Источник: vb.kg