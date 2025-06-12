Нурланбек Тургунбек уулу принял участие в заседании Совета ТюркПА

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Кыргызская Республика как одна из стран-основательниц ТюркПА всегда активно участвует в работе организации.

Спикер Жогорку Кенеша Нурланбек Тургунбек уулу принял участие в заседании Совета Парламентской ассамблеи тюркских государств (ТюркПА), проходящем в Астане.

По данным парламента, выступая на заседании, спикер подчеркнул его значимость как важной площадки для укрепления взаимодействия, обсуждения общих интересов и определения будущих направлений сотрудничества. «Мы должны совместно поднимать актуальные вопросы тюркского мира и принимать долгосрочные решения, ориентированные на будущее», – сказал он.

Нурланбек Тургунбек уулу напомнил, что братские народы связывают глубокие родственные связи, общие культурные и языковые корни, а потому развитие межпарламентского сотрудничества с опорой на культурно-историческую общность становится необходимостью сегодняшнего дня. «Кыргызская Республика как одна из стран-основательниц ТюркПА всегда активно участвует в работе организации. Мы поддерживаем конструктивный диалог между парламентами родственных государств и заинтересованы в обмене законодательным опытом», – добавил он.

Вместе с тем спикер обозначил возрастающую роль парламентской дипломатии в условиях текущей нестабильной геополитической обстановки. «Сегодня мир сталкивается с серьезными глобальными вызовами: изменением климата, вопросами обеспечения цифровой безопасности, терроризмом, дефицитом воды и продовольствия. Ни одно государство не сможет справиться с ними в одиночку. Только международное сотрудничество, доверие и ответственность помогут преодолеть эти угрозы. Поэтому мы обязаны совместно и ответственно работать ради мира и развития наших стран, во имя будущего наших народов», – подчеркнул он.

Особое внимание Нурланбек Тургунбек уулу уделил таким приоритетным направлениям, как образование, культура, молодежная политика, межрегиональное сотрудничество, цифровое развитие и экология. «В частности, в рамках ТюркПА крайне важно создавать совместные платформы для молодежи и проводить форумы молодых лидеров, что будет служить инвестицией в будущее», – отметил он.

В завершение своего выступления Нурланбек Тургунбек уулу выразил готовность Кыргызской Республики вносить активный вклад в дальнейшее развитие деятельности ТюркПА, повышение ее международного авторитета и укрепление единства тюркского мира. Он также призвал всех членов Совета к совместной работе по озвученным вопросам.