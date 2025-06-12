Нурланбек Тургунбек уулу встретился с президентом Казахстана

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Во встрече также приняли участие руководители парламентов стран-членов ТюркПА.
Спикер Жогорку Кенеша Нурланбек Тургунбек уулу сегодня в рамках очередных заседаний Парламентской ассамблеи тюркских стран, которые в настоящее время проходят в Астане, встретился с президентом Казахстана Касым-Жомарт Токаевым.
Во встрече также приняли участие руководители парламентов стран-членов ТюркПА.
Стороны говорили о роли парламентов в укреплении политико-экономических, культурно-гуманитарных связей между братскими народами и обсудили вопросы тесного сотрудничества по этим направлениям.