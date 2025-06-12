Чиновников, получивших выговор, лишат зарубежных командировок и премий

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Указ подписал Садыр Жапаров

В Кыргызстане ужесточена ответственность для государственных политических служащих. Соответствующие изменения и дополнения внесены в Указ президента, сообщил руководитель информационной службы Администрации президента, Дайырбек Орунбеков.

По его словам, согласно указу, усилена ответственность государственных служащих, занимающих политические должности.

«Если чиновник получает дисциплинарное взыскание (например выговор или строгий выговор), он не сможет выезжать в зарубежные командировки. Выплата премий и стимулирующих выплат временно приостанавливается. Этот шаг направлен на повышение ответственности политических служащих. Теперь каждый руководитель или высокопоставленный чиновник обязан четко исполнять свои обязанности, быть внимательным, соблюдать закон и порядок», — написал Дайырбек Орунбеков.

Источник: vesti.kg