Экс-депутата Кенжебека Бокоева заключили под стражу на месяц

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Бывший нардеп будет под арестом до 9 июля.

Экс-депутата Жогорку Кенеша Кенжебека Бокоева заключили под стражу на месяц. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе Таласского городского суда.

Бывший нардеп будет под арестом до 9 июля.

Напомним, Кенжебек Бокоев задержан по подозрению в коррупции. Но что именно стало основанием для возбуждения уголовного дела, в милиции не сообщили.

Кенжебек Бокоев был депутатом Жогорку Кенеша V и VI созывов, избирался от партии «Республика Ата Журт».

Источник: 24.kg