Экс-депутата Кенжебека Бокоева заключили под стражу на месяц

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Бывший нардеп будет под арестом до 9 июля.
Экс-депутата Жогорку Кенеша Кенжебека Бокоева заключили под стражу на месяц. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе Таласского городского суда.
Бывший нардеп будет под арестом до 9 июля.
Напомним, Кенжебек Бокоев задержан по подозрению в коррупции. Но что именно стало основанием для возбуждения уголовного дела, в милиции не сообщили.
Кенжебек Бокоев был депутатом Жогорку Кенеша V и VI созывов, избирался от партии «Республика Ата Журт».
Источник: 24.kg