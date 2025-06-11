Новый депутат Жогорку Кенеша Табылды Муратбеков принес присягу

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Табылды Муратбеков занял место бывшего депутата Султанбая Айжигитова.
На заседании Жогорку Кенеша принес присягу новый депутат Табылды Муратбеков от парламентской фракции «Ыйман Нуру».
Ему 30 лет. Родился в Тюпском районе Иссык-Кульской области. В 2016-м окончил факультет международных отношений КНУ имени Жусупа Баласагына.
В 2016-2017 годах обучался в Синьцзянском педагогическом университете в Китае. В 2014-м участвовал в программе Work and Travel USA и получил опыт работы в США. В 2020-2021 годах был помощником полномочного представителя правительства в Иссык-Кульской области.
Табылды Муратбеков занял место бывшего депутата Султанбая Айжигитова.