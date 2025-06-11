Коррупционно-преступная эпопея Атамбаевых продолжается?

Бишкек, "САЯСАТ.KG". ВДРУГ ПОЯВИЛСЯ “КИНДЕР - СЮРПРИЗ”

7 авг. 2021 года, в селе Кой-Таш Аламединского района, спецназ ГКНБ «Альфа» попытался задержать бывшего президента КР Алмазбека Атамбаева. Как мы помним, он в тот день АлМАС, обложил свой дом мешками с песком, а на случай прорыва «спецназа», он соорудил прямо внутри дома своеобразный «дзот». На попытку урегулировать вопрос мирным путём, Атамбаев начал кричать: «Вы меня живым не возьмёте» Я объявляю село «Кой-Ташской Республикой и объявляю вам войну». И, как-бы в подтверждение своих слов, в упор расстрелял командира спецназа «Альфа». Его увезли на «скорой», но в госпитале командир скончался от ран, не совместимых с жизнью, его подчинённый выжил, но на всю жизнь инвалидом «1 группы» (источник: история болезни одного и история смерти второго офицера)

.Помнится, что на первом заседании суда, обвиняемый по этому делу Равшан Жээнбеков н заявил матери убитого Атамбаевым подполковника: -«Мать убитого Ниязбекова - Мамаева должна учитывать, что ее сын пришел с оружием и стрелял в невинных гражданских». «Ваш сын -убийца, а на убийства его толкали Соорнбай Жээнбеков и его брат», - конец цитаты.

Однако, на этот бред «сивой кобылы» есть своё объяснение: После этого заявления Равшана, “шутники” начали шутить: “Равшан вплотную общался с “геями”. И на одной их общей прогулке, он нагнулся, чтобы завязать шнурок и, благодаря этому шнурку, Равшан Жээнбеков стал активным участником всех мероприятий граждан среднего рода, то есть - нетрадиционной ориентации. “. Но эта, другая история и я её проверяю.

PS: Пока я выяснил, что соседа, на показания которого ссылался Равшан, когда он обвинял “спецназовцев в том, что они переодевшись избивали мирных граждан”, нет в природе.

3 июня с.г., Первомайский районный суд Бишкека, вынес приговоры в отношении бывшего президента КР Алмазбека Атамбаева и других фигурантов событий в Кой-Таше. Организатор массовых беспорядков, застреливший в упор подполковника силовых структур и сделавший инвалидом 1 группы другого оофицера Алмазбек Атамбаев, приговорён к 11 годам и 6 месяцам лишения свободы с конфискацией имущества и лишением всех государственных наград и регалий.

Кроме того, он вместе с бывшим министром энергетики Аскарбеком Шадиевым должен выплатить государству 5 млрд 439 млн сомов. Шадиеву назначено наказание в виде 15 лет и 6 месяцев лишения свободы с конфискацией имущества и запретом занимать госдолжности в течение трех лет после освобождения.

Также под стражу взяты Ирина Карамушкина (7 лет и 6 месяцев) и Фархад Баабиев (5 лет и 6 месяцев). Кто такой Баабиев, я не знаю, но по поводу Ирины Карамушкиной я писал. Дело было 6 апреля 2010 года в 15 часов 30 минут. О том, как Карамушкина с мужчиной на белом “Одиссее” привезла оружие к “Форуму”, мы поговорим позже.

ВДРУГ ПОЯВИЛСЯ “КИНДЕР - СЮРПРИЗ”

Может быть “мягкий приговор Первомайского суда, оставили бы в силе, но выступил “киндер-сюрприз” в политике КР, Кадыр Атамбаев дал несколько интервью в которых заявил: -

” Приговоры по делу Кой-Таша – это попытка увеличить ОБМЕННЫЙ ФОНД”. В остальном без комментариев.

ПО ПОВОДУ ПРИГОВОРА СУДА ПО КОЙ-ТАШСКИМ СОБЫТИЯМ, САДЫР ЖАПАРОВ ДАЛ ИНТЕРВЬЮ ГОСАГЕНТСТВУ «КАБАР».

В нём он говорит: - Каким бы ни было решение, общество должно научиться подчиняться решениям суда. Я всегда говорю, что нельзя вмешиваться в работу судей. А если кто-то недоволен решением, то есть вышестоящие инстанции. "Не вмешивайтесь в работу судей. Пусть точку ставит Верховный суд»- сказал глава государства. В последнее время вы сами видите, многих оправдывают, например, фигурантов по делу о Кемпир-Абаде отпускают под домашний арест или дают пробацию. Значит, в ходе судебного процесса все выясняется, и судьи выносят решения исходя из этого. Мы не вмешивались и впредь вмешиваться не будем".

На вопрос журналиста: - Будет ли взят Алмазбек Атамбаев по возвращении в Кыргызстан? - Президент ответил: «Никто не может изменить решение суда. У меня тоже нет такого права. У меня есть другое право - право на помилование. Если он обратится с соответствующим заявлением, я могу его помиловать. А с момента событий в Кой-Таше прошло шесть лет. Все уже улеглось. Думаю, суд мог бы не быть таким строгим. Конечно, это не навязывание суду, это мое личное мнение как гражданина. Я думаю, можно было бы ограничиться пробацией или штрафом.

Но, с другой стороны, в тех событиях погиб старший офицер силовых структур, а второй офицер стал инвалидом. И ещё, пострадало около сотни граждан. Приговор, каким бы он ни был, тяжелым или мягким, был вынесен в рамках закона. Мы должны ему подчиниться".

Однако, вопросы, которые поднимают сыновьяАлмазбека Атамбаева, медленно, но верно, топят АША. Так один поднял вопрос о 112 тоннах кыргызского золота, добытых при Атамбаеве и исчезнувших в неизвестном направлении. Сеитбек Атамбаев думает, что защищает своего отца, но, увы... Сеит Атамбаев дал фактуру на расследование очередного уголовного дела по “Коррупция” и “Хищение в особо крупных размерах”.

Хотя в стенах Жогорку Кенеша начали поговаривать о хищениях электроэнергии Шадиевым и старшим сыном Атамбаева. Однако, речь пока не о нём.

Алмазбек Атамбаев заявил, что брат Президента КР Сабыр Жапаров приходил к нему и просил “помиловать Садыра Нургожоевича”.

Однако, я помню эпизод, когда я, адвокат Акин Токталиев оказались на встрече Сабыра с двумя атамбаевскими чиновниками. Инициаторами этой встречи были “белодомовцы”, которых я не знал.два атамбаевских чиновника, которых я не знал, потому что оказался случайным участником “чай-пая”. Так вот, эти два типа просили написать Прошение о помиловании. Сабыр был категоричен. Против был и адвокат Акин Токталиев. Тогда, как я помню, Акин байке сказал: - “Вы незаконно держите Садыра за решёткой, но всё может измениться...”. Что имел в виду адвокат, я не интересовался.

Кстати, этот Этот факт могут подтвердить три человека, а высказываниям Атамбаева старшего нет ни одного подтверждения. Если Сабыр был бы у Атамбаева, были бы зарегистрированное Заявление и пояснения к тому -Почему брат просит о помиловании. Но нет никаких документов. А ведь Просьбы, заявления на имя президента страны, оформляются в письменном виде и регистрируются. Как-то, так...

Ырысбек ОМУРЗАКОВ