Айгюль Калчакеева назначена ректором АГУПКР

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Соответствующее распоряжение подписал глава государства Садыр Жапаров

Калчакеева Айгюль Муратовна назначена ректором Академии государственного управления при президенте Кыргызской Республики имени Жусупа Абдрахманова. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Согласно сообщению, соответствующее распоряжение подписал глава государства Садыр Жапаров.

Ранее Калчакеева занимала должность проректора по учебной работе Корейского института в Центральной Азии. Является кандидатом экономических наук, доцентом.

До неё должность ректора АГУПКР занимал Алмазбек Акматалиев.