Президент утвердил новую систему выборов депутатов Жогорку Кенеша

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Подписан соответствующий закон

Президент Садыр Жапаров подписал конституционный Закон КР «О внесении изменений в конституционный Закон Кыргызской Республики «О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики».

Закон принят Жогорку Кенешем 30 апреля 2025 года.

Как сообщила пресс-служба президента, целью данного закона является совершенствование процедуры выборов депутатов Жогорку Кенеша, противодействие политической коррупции и исключение недостатков действующей избирательной системы, повышение уровня доверия граждан к народным избранникам.

Согласно закону, для проведения выборов депутатов Жогорку Кенеша образуются 30 многомандатных территориальных избирательных округов, в каждом из которых избираются по три депутата Жогорку Кенеша.

Законом предусматривается, что при проведении выборов может быть применено дистанционное, электронное голосование. Решение о проведении дистанционного, электронного голосования принимается при назначении выборов.

Право выдвижения кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша по многомандатным территориальным избирательным округам принадлежит политическим партиям и гражданам путем самовыдвижения.

В целях экономии бюджетных средств выборы депутатов Жогорку Кенеша по многомандатным избирательным округам вместо выбывших в соответствующих избирательных округах не проводятся.