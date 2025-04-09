Эдиль Байсалов встретился с послом Пакистана в Кыргызстане – что обсудили

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Пакистан занимает важное место во внешней политике Кыргызстана

Заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов встретился с послом Исламской Республики Пакистан в Кыргызстане Хасаном Али Зайгамом.

Как сообщили в кабмине, в ходе встречи Эдиль Байсалов отметил, что Пакистан занимает важное место во внешней политике Кыргызстана, добавив, что двусторонние отношения с каждым годом укрепляются, и создаются благоприятные условия для вывода их на новый качественный уровень.

В свою очередь, посол Пакистана в Кыргызстане Хасан Али Зайгам приветствовал подписание Соглашения по кыргызско-таджикской государственной границе.

Стороны также поддержали запуск линии 500 кВ «Датка-Сугд» в рамках проекта CASA-1000.

Кроме того, особое внимание собеседников было уделено подготовке к 5-му заседанию Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству Кыргызстана и Пакистана, которое пройдет в ближайшее время в Исламабаде.